Le défenseur de 21 ans William Saliba a impressionné et a été élu homme du match pour ses débuts en Premier League avec Arsenal face à Crystal Palace (victoire 2-0 des Gunners). Et Gabriel Jesus a apprécié la performance de son coéquipier, comme il l'a déclaré dans les colonnes du London Evening Standard : "Pour moi, c'est le meilleur ! Il est très jeune, très prometteur et c'est un très bon joueur."

Saliba louangé par Gabriel Jesus

"Je suis très heureux de jouer avec lui, ensemble. Il a maintenant débuté en Premier League et il a été très bon. L'équipe s'est très bien comportée. Ils ont montré de l'intensité et tout le monde est resté ensemble. C'est très difficile de jouer ici, mais notre gardien était fort. Je crois en cette équipe et elle a été très bonne. Nous avons obtenu un clean sheet et trois très bons points", s'est ainsi félicité le Brésilien.