Arsenal : Fin de saison pour Gabriel Martinelli

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Arsenal. Largement défaits sur leur pelouse par Brighton le week-end passé (3-0), les Gunners ont sans doute dit adieu au titre en Premier League. En début de rencontre, Mikel Arteta a vu Gabriel Martinelli sortir sur blessure, après un tacle appuyé par derrière de Moises Caicedo. Alors qu’il avait été aperçu avec des béquilles à la sortie du stade, les nouvelles ne seraient pas bonnes pour l’international brésilien.

Selon les informations de The Athletic, l’ailier de 21 ans est touché au ligament de la cheville et ne devrait pas être en mesure de rejouer d’ici la fin de saison. Gabriel Martinelli devrait même être éloigné des terrains pendant de longues semaines, pour ne revenir qu’au début de la pré-saison. Auteur de 15 buts et de 5 passes décisives, le Brésilien est monté en puissance cette saison et continue sa progression. Les Gunners sont déjà privés de William Saliba et Oleksandr Zinchenko pour les deux dernières rencontres.

