Arsenal: Emery se voit outsider

Après une première partie de saison du tonnerre, ponctuée d'une série de 14 matches de rang sans défaite, les Gunners connaissent un début d'année 2019 beaucoup plus chaotique, avec une alternance de victoires et de défaites. Une période plus délicate qui a fait réagir Unai Emery.

L'entraîneur londonien estime ainsi que ses hommes ne font pas partie des favoris pour... le Top 4. The Independent rapporte ainsi les propos d'Emery, interrogé sur le fait que les Gunners étaient désormais outsiders: "A l'heure actuelle, oui. Parce que nous sommes sixièmes. C'est un fait. J'ai confiance en nos capacités (à finir 4e, ndlr), mais pour le moment la situation est ce qu'elle est."