Arsenal-Emery: "On est tristes"

Dans la tourmente après une nouvelle contre-performance contre Crystal Palace le week-end dernier (2-2), Arsenal n’a pas réussi à se relancer à Anfield mercredi soir, en 8e de finale de la League Cup.

Les Gunners ont pourtant longtemps mené face à Liverpool dans ce match incroyable finalement perdu aux tirs au but (5-5, 5 t.a.b. à 4). "C’était un match fou. Je suis très fier du travail des joueurs, on a mis beaucoup de rythme en première période. Et on gagnait jusqu’à la dernière action, a commenté pour Sky Sports le contesté entraîneur londonien Unai Emery. Les penaltys, c’est du 50-50 et on a perdu. On est tristes, mais on méritait mieux. Il y a beaucoup de choses positives à en tirer. Défensivement, les deux équipes ne peuvent pas être satisfaites. Mais les supporters ont eu droit à 90 minutes incroyables. Le résultat changeait toujours. C’était spectaculaire."