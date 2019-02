Arsenal: Emery met la pression sur Tottenham

Soirée faste pour Arsenal. Non contents de l’emporter 5-1 face à Bournemouth, les Gunners ont vu Tottenham s’incliner 2-0 à Chelsea. De quoi permettre aux troupes d’Unai Emery de revenir à quatre points de leurs meilleurs ennemis avant de les retrouver ce samedi en ouverture de la 29e journée de Ligue 1.

Et le technicien espagnol d’afficher ses ambitions. "C'est une grosse motivation, a ainsi confié l’ancien coach du PSG. On doit saisir les opportunités comme aujourd'hui. Ensuite, nous pourrons avoir d'autres occasions comme celle de samedi. Ils sont toujours devant nous au classement, et ce sera difficile de gagner là-bas, mais c'est un bon test."