Arsenal : Emery, c'est fini ! (officiel)

La défaite jeudi soir à domicile face à l’Eintracht Francfort après avoir mené (2-1) aura été celle de trop pour les dirigeants d’Arsenal. C’était dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est désormais officiel après une réunion de crise qui s’est tenue ce vendredi matin : Unai Emery n’est plus l’entraîneur d’Arsenal. Dans un communiqué, les dirigeants londoniens ont annoncé le licenciement du technicien espagnol, un an et demi seulement après son arrivée à l’Emirates Stadium. Il est remplacé par Freddie Ljungberg, ancienne gloire de la maison, de façon temporaire. Arrivé dans le lourd costume de successeur d’Arsène Wenger, l’ancien coach du PSG aura failli dans sa mission de remettre les Gunners sur le devant de la scène anglaise.

EMERY NE CONTRÔLAIT PLUS SON VESTIAIRE

Malgré de lourds investissements sur le marché des transferts depuis son arrivée avec notamment Alexandre Lacazette ou Nicolas Pépé (80 millions d’euros), Emery n’a jamais réussi à créer cette alchimie au sein de l’effectif londonien. Sa gestion de certains cadres de l’équipe comme Mesut Özil et dernièrement Granit Xhaka a fini de créer une fracture avec son vestiaire et même les supporters. Et ce n’est pas les résultats sur le terrain qui lui ont permis de remonter la pente.

Malgré une finale de Ligue Europa perdue la saison dernière face à Chelsea, Arsenal n’a jamais été capable de tenir la cadence du duo Liverpool – Manchester City la saison dernière, finissant à la 5eme place de la Premier League. Cette saison avait plutôt bien commencé avec une seule défaite lors des neuf premières journées. Mais les nuages ont rapidement fait leur retour au-dessus de l’enceinte londonienne. Il faut remonter au 6 octobre dernier pour trouver trace d’une victoire en championnat. C’était contre Bournemouth (1-0). S’en est suivie une série de 7 matchs sans victoire avec comme point finale cette défaite face à l’Eintracht Francfort qui aura été fatale à Unai Emery.