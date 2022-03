On peut dire que les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu pour Eden Hazard depuis qu'il a rejoint le Real Madrid il y a près de trois ans dans le cadre d'un transfert digne des Galactiques. Son ancien rival Arsenal pourrait lui offrir une porte de sortie. L'attaquant belge n'a débuté que 40 matchs depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2019 et n'a marqué que six fois pour le Real Madrid. Les blessures l'ont souvent empêché d'avoir une place dans l'équipe, bien qu'il n'ait pas réussi à trouver sa forme de Chelsea même lorsqu'il était bien et disponible.

Hazard déterminé à faire ses preuves à Madrid

Les Merengues seraient certainement très ouverts à l'idée de réduire leurs pertes et de se débarrasser du salaire de superstar de Hazard, et Mikel Arteta est très désireux de faire venir le joueur de 31 ans à l'Emirates. Arsenal s'est amélioré sous la houlette de l'entraîneur basque et semble redevenir une équipe digne du top 4. Le club espère renforcer son équipe cet été avec des arrivées de haut niveau et l'attrait de la Ligue des Champions, une compétition à laquelle le club n'a pas participé depuis 2017. Il y a cependant quelques pierres d'achoppement potentielles à un éventuel retour à Londres. La première est que le joueur lui-même a toujours été déterminé à faire ses preuves à Madrid et, en plus de cela, il pourrait être réticent à passer à l'un des rivaux de Chelsea.