Arsenal, déjà deux coups durs

En très nette perte de vitesse depuis plusieurs saisons, Arsenal a sombré encore un peu plus l'an passé avec une piètre huitième place à la clef. Désireuse de retrouver un peu d'allant, l'équipe entraînée par Mikel Arteta a l'honneur d'ouvrir la nouvelle saison de Premier League avec un déplacement prévu vendredi chez le promu Brentford (21h). Les Gunners devront toutefois faire sans deux précieux éléments.

Comme l'indique The Athletic, Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette ne seront pas du voyage. Les deux hommes sont malades. Pour pallier à l'absence de ses deux attaquants, Arteta pourrait choisir de positionner Bukayo Saka côté gauche à la place du Gabonais, et de lui adjoindre Nicolas Pepe côté droit.

Trois autres joueurs manqueront également à l'appel pour les Gunners puisque Gabriel est toujours blessé au genou et que Thomas Partey et Edward Nketiah souffrent tous les deux d'une cheville.