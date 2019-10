Arsenal-David Luiz: "On a montré de la maturité"

Arsenal est de retour à la quatrième place de Premier League après son match nul lundi soir sur la pelouse de Manchester United (1-1). Une rencontre qu'ont terminée quatre Gunners âgés de 20 ans ou moins (Guendouzi, Saka, Nelson et Willock).

"On est content de notre performance, a ensuite réagi David Luiz au micro de la BBC. Même quand on a été mené 1-0, on a montré de la maturité. Et tout particulièrement les jeunes, qui méritent d’être salués. Ils sont très jeunes mais savent jouer et vivre avec la pression. Ils sont plus matures qu’avant."