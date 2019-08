Arsenal: David Luiz est venu par ambition

Bouclé quelques heures avant la fin du mercato, le transfert de David Luiz d'Arsenal à Chelsea a surpris. Le défenseur brésilien a tenu à s'expliquer sur ce choix après son premier match sous ses nouvelles couleurs samedi dernier (victoire 2-1 contre Burnley). "Je suis un gars avec de l'ambition et c'est pour cela que j'ai décidé de venir ici. Je pouvais choisir de rester dans ma zone de confort, gagner de l'argent et être cool. Mais j'aime les nouveaux challenges et les nouvelles choses dans ma vie. C'est ce qui me donne de l'oxygène, de la motivation et me permet de vraiment profiter de cet instant de ma vie", a-t-il déclaré. "J'ai eu une conversation avec Frank Lampard, qui avait des plans différents pour la nouvelle saison. Donc le meilleur moyen de respecter le club, pour moi, c'était de bouger et de choisir un nouveau défi."

Reste à savoir si les fans de Chelsea vont se montrer compréhensif lors de son retour à Stamford Bridge.