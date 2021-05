Arsenal / David Luiz, clap de fin

Le coach des Gunners Mikel Arteta ressent de la «tristesse» à la perspective de perdre David Luiz, qui quittera Arsenal fin juin après deux saisons. Le joueur de 33 ans a accepté de partir à l’expiration de son contrat, marquant la première étape de ce qui devrait être une refonte complète de l’équipe d’Arsenal. «Il a été confirmé la semaine dernière que David Luiz quitterait le club à l’expiration de son contrat en fin de saison. Mikel Arteta a travaillé en étroite collaboration avec l’international brésilien et dit que son influence sur et en dehors du terrain vont manquer», indique le communiqué d’Arsenal.

David Luiz s’en va d’Arsenal

Arteta a suggéré que la décision de se séparer de David Luiz, qui a signé une prolongation de saison en juin dernier et fait partie des plus gros salaires du club, était mutuelle. «Nous avons eu des discussions très claires ces derniers mois», a déclaré le manager. «Nous avions déjà une grande décision à prendre l’année dernière quand nous avons dû prolonger son contrat pendant le monde de Covid, les réductions de salaire et tout. Nous avons réussi à prolonger cela pour une saison de plus. Il a fait de son mieux: j’ai essayé de l’aider autant que possible et le club a fait de même. Après quelques conversations, nous avons décidé que c’était la meilleure façon de le faire. »