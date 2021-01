Arsenal : Comment Arteta a persuadé Odegaard

"Il a des qualités spéciales dont nous avons besoin"



Day 1 💪 pic.twitter.com/e6eniJvDYO

— Arsenal (@Arsenal) January 27, 2021

Martin Odegaard était placardisé au sein du Real Madrid de Zinédine Zidane. Le milieu de terrain n'est apparu sous le maillot du club merengue qu'à neuf reprises cette saison, et a été de nouveau prêté, à Arsenal cette fois-ci. Performant la saison passée sous le maillot de la Real Sociedad, en étant le maître à jouer de l'équipe, Odegaard va tenter de retrouver ses meilleures sensations dans un championnat, la Premier League, qu'il va être obligé de découvrir rapidement. En effet, il est prêté jusqu'au terme de la saison actuelle. En conférence de presse le coach des Gunners, Mikel Arteta, a expliqué le pourquoi de ce recrutement.. Maintenant, nous devons lui laisser un peu de temps. Il n'a pas joué autant de minutes à Madrid, mais il s'est entraîné dur et il a l'air tellement excité, comme nous, d'avoir un autre grand talent dans notre club", a commenté l'ancien entraîneur adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.Par la suite, il a développé son opinion en détaillant les arguments avancés auprès du natif de Drammen.que nous avions pour essayer de le faire venir, lui montrer le projet, comment il pourrait s'intégrer dans ce projet et simplement essayer de le persuader que c'est la bonne place pour lui dans ce nouveau chapitre de sa carrière, et essayer de faire fonctionner les choses."Neuvième de Premier League, Arsenal est plongé dans une belle dynamique en championnat avec six matchs consécutifs sans défaite. Samedi, Manchester United se déplacera à l'Emirates Stadium (18h30). De quoi espérer voir Odegaard effectuer ses grands débuts ?. Voyons comment il va à l'entraînement et nous verrons, ne vous inquiétez pas", a jugé Arteta.