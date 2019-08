Arsenal: Avec Lacazette, sans Pépé contre Burnley

Ménagé la semaine dernière contre Newcastle (0-1), Alexandre Lacazette est titularisé par Unai Emery pour le match d’Arsenal contre Burnely, ce samedi (13h30), en Premier League.

Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que les jeunes Joe Willock et Reiss Nelson sont maintenus dans le quatuor offensif, alors qu’Henrikh Mkhitaryan est relégué sur le banc, où figure de nouveau Nicolas Pépé.

David Luiz honore sa première avec les Gunners, alors que Dani Ceballos est titulaire pour la première fois.

Le onze de départ: Leno – Maitland-Niles, David Luiz, Sokratis, Monreal – Ceballos, Guendouzi – Nelson, Willock, Aubameyang – Lacazette.

