Arsenal : avant le choc face à Liverpool, Arteta veut briser la série noire

Un énorme défi attend les Gunners. Ce dimanche, Arsenal se déplace sur la pelouse de Liverpool pour le compte de la 30ème journée de Premier League. Si les Reds traversent une saison difficile, ils n’en restent pas moins redoutables à domicile, où ils n’ont connu la défaite qu’à une seule reprise. De quoi inquiéter les hommes de Mikel Arteta, qui n’ont plus remporté la moindre victoire à Anfield depuis 2012. L’entraîneur espagnol était alors déjà là, titulaire dans l’entrejeu des Londoniens.

Les Gunners peuvent prendre une option sur le titre

En conférence de presse, Mikel Arteta est revenu sur ce choc : « Nous savons que nous avons un grand défi à relever, mais je vois une grande opportunité d'aller à Anfield et de faire quelque chose que nous n'avons pas fait depuis de nombreuses années. C'est ce qui motive l'équipe depuis quelques jours ». Un succès rapprocherait encore un peu plus Arsenal du titre de Premier League, alors que le club dispose d’une avance de 8 points sur Manchester City, avec une rencontre de plus.