Arsenal: Aubameyang veut entrer dans la légende

Arrivé le 31 janvier 2018 à Arsenal en provenance de Dortmund contre environ 63 millions d'euros, Pierre-Emerick Aubameyang effectue des débuts historiques. Avec 32 buts en 49 rencontres de Premier League, le Gabonais est parti sur de meilleures bases que la légende de la formation londonienne, Thierry Henry.

"Je me rends compte de la valeur de cette performance. Bien sûr c’est plaisant et j’en suis très heureux. Mais quelque part, c’était un défi pour moi de venir ici et de m’y imposer en tant que grand attaquant. Je voulais inscrire mon nom dans la légende", a expliqué l'ancien Stéphanois, dans un entretien accordé à RMC Sport.

Une des clés de la réussite d'Aubameyang ? Son entente avec Alexandre Lacazette. "Je connaissais déjà son style de jeu. Notre première rencontre a été super. Nous partageons le même point de vue sur le football. On aime la déconne et on aime rigoler. Une fois sur le terrain, il suffit d’un regard. C’est naturel. L’un va chercher l’autre et l’autre va en faire autant", a conclu le Gunner.