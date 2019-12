Ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, Mikel Arteta a débarqué à Arsenal il y a quelques jours et semble depuis faire l'unanimité auprès de ses joueurs comme l'a confié le buteur maison Pierre-Emerick Aubameyang : « Il n'est en poste que depuis quelques jours, mais nous voyons déjà une grande différence. Nous avions besoin de quelqu'un qui viendrait secouer toute l'équipe. Quelqu'un avec de nouvelles idées et quelqu'un qui nous emmènerait dans une nouvelle direction. Mikel a apporté tout cela. Nous avions besoin d'un nouveau départ et de quelque chose de différent et nous le ressentons déjà. Il est très rigoureux et exigeant sur le terrain d'entraînement. Tout est question de détails avec lui, alors il parle beaucoup, nous repositionne, explique beaucoup de petites choses. Nous avons vu contre Bournemouth que le plan de match était clair», a ainsi confié le meilleur buteur des Londoniens depuis son arrivée à Arsenal dans des propos relayés par Goal UK.