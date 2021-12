L'attaquant gabonais s'est vu retirer le brassard de capitaine à l'Emirates Stadium après un manquement à la discipline qui a vu Arteta l'exclure de plusieurs matchs, mettant ainsi son avenir au club en question. Aubameyang pourrait maintenant quitter le club du nord de Londres en janvier, mais il a publié sur les médias sociaux un message qui, selon beaucoup, s'en prend à Arteta et à Arsenal.

La famille avant tout pour Aubameyang

En postant une photo de lui avec sa famille célébrant la période des fêtes et en souhaitant à ses followers un "Joyeux Noël", Aubameyang a complété le post avec un hashtag "#FamilyFirst". Si la légende semble anodine, beaucoup de ses followers et de fans d'Arsenal pensent qu'il s'agit en réalité d'un message voilé de l'international gabonais, se positionnant clairement loin des Gunners, exprimant plutôt l'importance de sa famille avant tout. L'ancien Stéphanois n'avait rien posté sur Instagram depuis le 3 décembre et n'avait fait aucun commentaire public après être rentré tard de son voyage en France pour rendre visite à sa mère malade.