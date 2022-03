Arsenal : Aubameyang regretté par un défenseur

Aubameyang a rejoint le FC Barcelone à la fin du mois de janvier après avoir accepté de résilier son contrat avec les Gunners pour obtenir un transfert gratuit. Les derniers jours de la carrière d'Aubameyang à Arsenal ont été marqués par de nouvelles rumeurs de désaccord entre l'international gabonais et son manager Mikel Arteta. Arteta avait déjà retiré au joueur de 32 ans le titre de capitaine du club en 2021 après une série d'infractions au règlement du club par l'ancien joueur du Borussia Dortmund.

Gabriel déplore le départ d'Aubameyang

"Aubameyang est dans mon cœur, nous le voulions tous à Arsenal", a déclaré Gabriel à Ohmygoal. "C'est (sa sortie) quelque chose qui s'est passé entre lui et le personnel d'encadrement, les autres joueurs n'ont pas été impliqués dans cette affaire. Je lui ai dit au revoir avant qu'il ne parte, j'espère qu'il apprécie Barcelone, c'est une personne sympathique avec un grand cœur et je l'aime beaucoup."