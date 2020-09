Aubameyang veut devenir « une légende » d’Arsenal

L’histoire entre Pierre-Emerick Aubameyang est bien partie pour durer encore quelques temps. Alors qu’on lui prêtait des envies de départ il y a quelques mois, avec des contacts évoqués du côté de l’Espagne,Lors d’un Live stream ce mardi, l’ancien stéphanois a annoncé avoir paraphé un nouveau deal de trois ans avec la formation londonienne. Un engagement qui est assorti d’une revalorisation salariale. « Aubame » émargerait désormais à 270000€ par semaine.« Fans d'Arsenal ! Enfin! Comme vous le savez, je viens de signer », a déclaré Aubameyang dans une vidéo en direct des Emirates. « Je voulais le partager avec vous les gars et je suis si heureux - un peu nerveux! C'est enfin fait. Je suis vraiment, vraiment heureux de rester ici. Ici, c’est chez moi (…) J'ai signé car je veux devenir une légende d'Arsenal et peut-être laisser un héritage. Il est temps de travailler beaucoup pour devenir une légende. Je le sais, mais je ferai de mon mieux, comme toujours. J'ai hâte de vous revoir dans ce magnifique stade. J'espère que ce sera bientôt (…) Je suis fier de faire partie de cette famille. »A 31 ans, Aubameyang s’est donc fixé comme objectif d’entrer dans l’histoire d’Arsenal.. Arrivé dans la capitale anglaise en janvier 2018 en provenance du Borussia Dortmund, il s’est déjà offert 74 buts en 118 apparitions sous le maillot rouge et blanc. C’est encore loin des 228 buts de Thierry Henry, mais en terme de ratio il n’a rien à envier à la légende française du club (0.65 btus/match, contre 0.61 pour l’ex-international tricolore). « PEA » s’est aussi fait remarquer en menant l’équipe d’Arteta presque à lui seul à la victoire en Cup la saison dernière, avec des doublés réussis contre Man City en demi-finale et face à Chelsea en finale.