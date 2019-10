Arsenal: Aubameyang élu joueur du mois en Premier League

Pierre-Emerick Aubameyang a logiquement été élu vendredi meilleur joueur du mois de septembre en Premier League. L’attaquant gabonais a inscrit cinq buts en quatre matches avec Arsenal sur cette période, marquant contre chacun des adversaires des Gunners: Tottenham (2-2), Watford avec un doublé à la clé (2-2), Aston Villa (3-2) et Manchester United (1-1).

5️⃣ goals in 4️⃣ #PL appearances @Aubameyang7 is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for September #PLAwards pic.twitter.com/FitYp9S9gJ