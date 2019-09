On n’arrête plus Pierre-Emerick Aubameyang. Auteur du but de la victoire dans les ultimes minutes de la rencontre face à Aston Villa (3-2), le Gabonais a inscrit à cette occasion son sixième but depuis le début de la saison.

Six buts en six journées qui lui valent de marcher dans les pas de Sylvain Wiltord, dernier Gunner à avoir signé une telle performance lors de la saison 2002-03.