Arsenal a retrouvé la tête du classement de la Premier League grâce à un but de Gabriel qui a donné la victoire à Chelsea à Stamford Bridge, ce dimanche. "Évidemment, nous voulions revenir au sommet, mais la compétition est si difficile. Le travail, le défi pour nous était de venir ici contre une des meilleures équipes du championnat et la façon dont nous l'avons fait - nous avons mérité de gagner le match", a analysé le coach espagnol. "Pour une équipe aussi jeune, la maturité, le sang-froid dont ils ont fait preuve, la résilience et le courage de jouer comme nous le voulions, c'était phénoménal de le faire contre ce genre de joueurs."

De la maturité chez les Gunners

"Gagner dans ce stade est une chose supplémentaire, une autre étape pour cette équipe qui continue à croire qu'elle peut le faire sous pression et contre de grands adversaires. Les garçons sont prêts et physiquement capables de le faire, la compréhension des temps et des espaces s'améliore chaque jour, ils se sentent à l'aise pour jouer ce type de match", a apprécié le manager des Gunners en conférence de presse.