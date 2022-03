Le jeune entraîneur espagnol d'Arsenal Mikel Arteta a brillé dans son premier poste de manager, et les Gunners sont en bonne position pour terminer dans le top 4 de la Premier League cette saison. Des rumeurs ont déclaré que le PSG a inclus Arteta dans une liste de dix candidats pour remplacer Mauricio Pochettino. L'Argentin devrait être licencié à la fin de la campagne actuelle après l'élimination du club de la Ligue des Champions la semaine dernière.

Arteta devrait rester

Cependant, Arsenal est convaincu que son entraîneur espagnol s'engagera dans un nouveau contrat cet été, selon le site perfootball.london. Le coach de 39 ans a déjà fait gagner au club la FA Cup et le Community Shield au cours des deux dernières années. L'équipe d'Arteta compte actuellement un point d'avance sur le cinquième, Manchester United, et possède trois matchs de retard sur les Red Devils.