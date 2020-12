Depuis la défaite de samedi (2-1) contre Everton, les hommes de Mikel Arteta se retrouvent à la 15ème place du championnat. Une première moitié de saison déplorable que commente, sans langue de bois, l'ancien ailier de Manchester City, Trevor Sinclair, au micro de TalkSport : "C'est peut-être un excellent entraîneur, mais il ne gère pas bien les joueurs et il ne tire pas le meilleur parti des individus de cette équipe."

Arteta n'a pas su exploiter Guendouzi et Özil

Les mauvais résultats d'Arsenal laissent à penser que la direction pourrait se passer des services du tacticien espagnol, il n'en est rien, au contraire. Trevor Sinclair peine à reconnaître les qualités de Mikel Arteta. Il appuie ses propos en soulignant la mauvaise gestion des cas Özil et Guendouzi. "Tout le monde parle de la façon dont il est un excellent entraîneur, mais ce n'est pas ce qui fait un manager. Ce sont vos compétences en gestion des hommes. Vous regardez Guendouzi qui marque ce week-end, et vous regardez Ozil." En effet, Matteo Guendouzi monte en puissance avec le Hertha Berlin. Il assurait avoir retrouvé un équilibre et cela se confirme sur le terrain avec un premier but somptueux contre Gladbach (1-1). En prêt jusqu’à la fin de la saison, l'ex-gunner est pressenti pour rejoindre définitivement la capitale allemande, selon TalkSport. D'autant que Bruno Labbadia, patron du Hertha Berlin, a loué les qualités du milieu de 21 ans : "Il est très, très précieux pour nous. Nous sommes heureux d'avoir pu le signer. C'est un très, très bon footballeur, qui a un bon sens de l'espace et qui est techniquement très fort." Quant au cas de Mesut Özil, qui gagne 350.000 £ par semaine, le constat est sans appel : de l'argent par les fenêtres.