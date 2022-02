Arsenal : Arteta évoque le départ d'Aubameyang

"Je suis extrêmement reconnaissant pour ce qu'a fait Aubameyang. Je me vois comme une solution et non le problème dans notre relation. Je l'assume à 100 %, je peux le dire en regardant tout le monde dans les yeux. Je fais sûrement des choses mal mais je fais toujours les choses pour le meilleur, pas que pour moi, pour le club et l'équipe", a ainsi affirmé le coach d'Arsenal dans des propos relatés par L'Equipe. Pour autant, il ne s'est pas montré inquiet par l'impact considérable représenté par les 92 buts inscrits par l'ancien attaquant en 162 matchs. "L'importance des buts d'Auba au club est incontestable mais nous avons d'autres joueurs et nous pensons avoir d'autres qualités de différentes manières pour essayer d'accomplir le nombre de buts dont nous avons besoin dans l'équipe et c'est ce que nous allons essayer de faire".



Confirmant qu'Alexandre Lacazette allait être le capitaine jusqu'au terme de la saison actuelle, Arteta n'a pas exprimé une once de regret concernant la fin de la relation avec Aubameyang. "Ça s'est terminé de la meilleure manière pour tout le monde. Nous avons tous pris la décision, et c'était la meilleure chose pour avancer", a-t-il expliqué. Si le sixième de Premier League n'a pas trouvé de remplaçant à l'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, Arteta a formulé sa confiance envers ses deux attaquants, Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah. "Ils sont tous les deux capables de marquer pour nous et l'ont démontré ces dernières années", a-t-il glissé.