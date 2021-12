Arsenal : Arteta estime qu'il faut écouter les joueurs

"Sans les joueurs, nous ne pouvons rien faire"



La Premier League continuera à faire le spectacle autant qu'elle le peut.malgré les nombreux reports des rencontres lors du week-end dernier (6 matchs sur 10, ndlr). Ainsi, du 26 décembre au 3 janvier prochain, les 19ème, 20ème et 21ème journée de Premier League vont être disputées et, dans ce contexte forcément compliqué, il est nécessaire de prendre en considération les avis exprimés par les joueurs aux yeux de Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal."Nous devons les écouter (les joueurs, ndlr). Il y a deux protagonistes dans cette affaire: les joueurs et les supporters., a-t-il assuré en conférence de presse, dans des propos relatés par RMC Sport.Jordan Henderson, le capitaine de Liverpool, a exprimé certaines de ses inquiétudes, déplorant notamment que la santé des joueurs ne soit pas assez prise en compte.a analysé le milieu de terrain au micro de la BBC Sport. Liverpool sera mobilisé, ce mercredi soir, par les quarts de finales de la League Cup, avec la réception de Leicester (21 heures).