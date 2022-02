Un peu plus de deux ans après avoir pris les rênes d'Arsenal, équipe au sein de laquelle il a évolué en tant que joueur de 2011 à 2016, Mikel Arteta s'ancre un peu plus dans son rôle d'entraîneur. Celui qui a remporté la Coupe d'Angleterre sur le banc londonien en août 2020 est sur le point de signer un nouveau contrat qui en fera un coach aussi bien payé qu'un certain Arsène Wenger.



Selon les informations de The Sun, celui qui est actuellement engagé jusqu'en juin 2023 avec Arsenal devrait se voir proposer une prolongation financièrement juteuse. Un contrat de trois années estimé à quelques 30 millions d'euros. Le média précise que le salaire annuel du plus jeune entraîneur de Premier League en exercice tournerait autour des 10 millions d'euros, soit une augmentation de près de 4 M€ par rapport à ses revenus actuels.

Signe de reconnaissance

Ce total équivaut à ce qu'Arsène Wenger touchait juste avant qu'il ne quitte Arsenal en 2018. Un vrai signe de reconnaissance de la part des dirigeants du club londonien à l'égard d'un Mikel Arteta dont l'équipe est actuellement classée à la sixième position de Premier League, mais avec deux (et parfois trois) matchs de retard sur la plupart de ses prédécesseurs au classement.