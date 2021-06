Argentine : Paredes et Scaloni encensent Messi

"Messi a toujours été un leader sur et en dehors du terrain"

Lionel Messi est motivé afin de gagner la Copa America. Le capitaine de l'Argentine n'a pas remporté de titre majeur avec sa sélection - hormis le titre olympique en 2008 à Pékin. Alors, cette année encore, il va tenter de conjurer la "malédiction" présente autour de lui, après les trois finales perdues de façon consécutive en 2014, 2015 et 2016 (Coupe du monde et Copa America). En tête du groupe A dans le tournoi, l'Argentine affronte dans la nuit de ce lundi à mardi le Paraguay (2 heures) et en conférence de presse Leandro Paredes et Lionel Scaloni ont souligné l'importance considérable du natif de Rosario, tant sur le terrain qu'en dehors.Buteur face au Chili lors de la première rencontre (1-1) et muet devant le gardien adverse face à l'Uruguay en dépit d'une prestation individuelle aboutie et une passe décisive délivrée, Messi a été la cible des éloges. "Il est très engagé, très heureux, et il est très impliqué au sein de l'équipe nationale. Cela nous donne une certaine tranquillité d'esprit", a clarifié le milieu de terrain du PSG. Scaloni, en poste depuis août 2018 à la tête de l'Albiceleste, a valorisé l'importance de Messi auprès du groupe., a-t-il expliqué.