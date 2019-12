Antonio Rudiger victime de racisme lors de Tottenham-Chelsea

Il n’y a pas que dans le football italien que les problèmes liés au racisme sévissent. C’est aussi le cas en Angleterre. Cette saison, de nombreux incidents se sont produits. Et, ce dimanche, il y en a eu malheureusement un nouveau à l’occasion du derby entre Tottenham et Chelsea. Alors que leur formation perdait logiquement face au voisin de Londres, des supporters des Spurs s’en sont pris à Antonio Rudiger, le défenseur des Blues. Ce dernier n’y est pas resté insensible. Il s’est agacé et est allé se plaindre auprès de l’arbitre, indiquant avoir été ciblé par des chants de singe.

Azpilicueta a défen du Rudiger

César Azpilicueta a été témoin de cette scène et en bon capitaine il est venu au soutien de son coéquipier. L’arbitre Mr Taylor a alors signalé l’incident dans son rapport, et le speaker du stade a demandé à ce qu’il n’y ait plus d’insultes discriminatoires. « On nous a clairement indiqué que s’il y avait un incident raciste, il fallait le signaler. Tony est venu vers moi et m'a dit qu'il a entendu des chants racistes à son égard, alors je l'ai signalé à l'arbitre, a expliqué l’ancien marseillais. Nous sommes très préoccupés et sensibles à ce comportement. Dans l'ensemble, nous devons faire en sorte que cela cesse. J'espère que tout est clair et que nous l'éradiquerons dès que possible. C’est un problème non seulement dans le football mais dans la vie de tous les jours. »