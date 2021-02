Angleterre : Mike Dean, l'arbitre menacé de mort, n'officiera pas ce week-end

L'arbitre de 52 ans, qui avait expulsé le milieu de terrain de West Ham Tomas Soucek pour un coup de coude à un adversaire samedi, avait demandé à ne pas être désigné pour les prochains matches, même s'il arbitrera bien la rencontre de huitième de finale de Coupe d'Angleterre, mercredi, entre Leicester et Brighton. Quelques jours avant l'incident de West Ham, Dean avait aussi sifflé un pénalty en faveur de Manchester United et expulsé le défenseur de Southampton, Jan Bednarek. Les cartons rouges avaient été sortis après consultation des images de la VAR au bord du terrain et les deux ont été depuis annulés en appel. Mike Dean a reçu de nombreux soutiens, y compris celui de Tomas Soucek, qu'il avait expulsé à tort.



"Les décisions prises sur le terrain devraient rester sur le terrain. Je n'apprécie pas d'entendre que cela interfère avec la vie personnelle et j'envoie à Mike Dean et à sa famille tout mon soutien", a tweeté le milieu de terrain tchèque.L'organe de contrôle de l'arbitrage anglais, le PGMOB, s'était aussi rangé derrière Mike Dean et le patron de la Premier League, Richard Masters, avait qualifié d'"inexcusables" les menaces, demandant aux réseaux sociaux d'agir davantage pour empêcher tous les abus.



Le football anglais est régulièrement secoué par des affaires d'insultes racistes sur les réseaux sociaux - récemment, les joueurs de Manchester United Alex Tuanzebe ou Paul Pogba en avaient été victimes, par exemple - ou de harcèlement. Le joueur irlandais de Brighton, Aaron Connoly, avait ainsi décidé dernièrement de fermer son compte Twitter après un déluge d'insultes pour avoir raté une occasion nette contre Tottenham, bien que son équipe l'ait finalement emporté (1-0).





"Je compatis avec tous les Mike Dean et tous les Tuanzebe du monde"