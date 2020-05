Angleterre : Les entraînements collectifs reprendront mardi

Premier League Shareholders today voted unanimously to return to small group training from Tuesday afternoon – the first step towards restarting the Premier League, when safe to do so

Full statement: https://t.co/8F3qJxZssV pic.twitter.com/nEdWoQ8EGI



— Premier League (@premierleague) May 18, 2020

« Cette première étape a été convenue en concertation avec les joueurs, les managers, les médecins des clubs de Premier League, les experts indépendants et le gouvernement. Des protocoles médicaux stricts de la plus haute qualité garantiront que tout le monde retourne à l'entraînement dans l'environnement le plus sûr possible. La santé et le bien-être de tous les participants sont la priorité de la Premier League, et le retour à l'entraînement en toute sécurité est un processus étape par étape » , peut-on notamment lire dans le communiqué.



Ce lundi,. Au cours d'un communiqué, la Premier League a donné plus d'informations sur le thème.