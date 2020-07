Angleterre (J32) : Arsenal s'impose largement avec un doublé d'Aubameyang contre Norwich

Arsenal plein de confiance avant Wolverhampton

Laissé au repos en FA Cup lors de la rencontre face à Sheffield (victoire 2-1 grâce à un but de Ceballos), Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé une place sur le terrain en tant que titulaire face à Norwich, ce mercredi pour le compte de la 32ème journée de Premier League. Et le coach des Gunners, Mikel Arteta, peut être fier de son coup tant l'ancien joueur de l'ASSE s'est montré décisif en faveur de son équipe. Dominateur, Arsenal s'est procuré des occasions, notamment par le biais de frappes d'Aubameyang (10 et 18ème) ou encore Lacazette (21ème), mais a péché par maladresse. Toutefois, à la 33ème minute, Aubameyang a vu son envie être récompensée car c'est sur un pressing vers le gardien adverse, Krul, qu'il a marqué. Alors que le portier avait tenté de réaliser un dribble, il a su lui prendre le ballon pour marquer. Quatre minutes plus tard, Aubameyang, encore lui, a été impliqué dans le but du break, adressant un ballon vers Xhaka, situé dans la surface, avant que le milieu de terrain ne termine le travail d'un plat du pied pour le 2-0.En seconde période, Aubameyang a encore su se montrer réaliste, devant un opposant qui n'a pas manqué d'afficher une grande fébrilité sur le plan défensif. La 67ème minute de jeu a été fatale à Norwich. Aarons a envoyé le ballon vers sa surface suite à une touche, mais le buteur rodait par là. Il a su conclure devant le gardien d'une jolie frappe. Soares viendra même se joindre à la fête en inscrivant un quatrième but pour Arsenal par le biais d'un tir tendu à l'entrée de la surface de réparation. Une victoire 4-0 obtenue sans souffrance, Arsenal peut se préparer à un déplacement compliqué sur la pelouse de Wolverhampton, samedi (18h30), dans la course à l'Europe.