Angleterre: Ferguson, la "clé" du retour de Ronaldo à Manchester United

"Sir Alex Ferguson est comme un père de football pour moi" a déclaré CR7 sur le site des Reds. "Je l'aime vraiment beaucoup et il a été la principale clé dans ma signature à Manchester United", ajoute-t-il. Ronaldo a quitté la Juventus le 27 août pour revenir à Old Trafford, 12 ans après avoir quitté le club qui a fait de lui une star et dans lequel il a côtoyé le technicien écossais. "Il m'a beaucoup aidé, appris beaucoup de choses. Selon moi, bien sûr qu'il a eu un rôle important, de par la relation que nous avons. On reste en contact tout le temps et c'est une personne incroyable".

Le Portugais, qui aura 37 ans en février, a aussi rappelé sa volonté "d'écrire l'Histoire" avec Manchester United. Il a également ajouté que son départ de la Juventus était "la meilleure décision" qu'il ait prise. Cristiano Ronaldo pourrait faire son grand retour avec United en championnat le 11 septembre à Old Trafford, contre Newcastle.