Plusieurs joueurs de Premier League ont été montrés du doigt durant les trois derniers mois pour ne pas avoir respecté le confinement ou les mesures de sécurités liées contre le Covid-19. Kyle Walker, Jack Grealish ou encore Serge Aurier font notamment partie des acteurs ciblés, tout comme le manager de Tottenham José Mourinho. Peut-on imaginer des sanctions sévères pour les Spurs ? C'est ce que la Premier League a suggéré si ces écarts se reproduisent.

Un possible retrait de points pour les récidivistes

Selon une information relayée par le Daily Mail, les décideurs de la compétition songent à appliquer des amendes importantes (plus de 200.000 euros) pour les joueurs ayant enfreint les règles. Et en cas de récidive, les footballeurs déjà pris la main dans le sac pourraient engendrer un retrait de points à leur club. Une potentielle sanction très pénalisante qui devrait être efficace. L'objectif est clair : maximiser la sécurité dans le plan de reprise du football anglais.