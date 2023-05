Amicaux : Manchester City et le Bayern Munich s'affronteront cet été

Manchester City et le Bayern Munich vont rapidement se retrouver. Les deux équipes, opposées en quart de finale de la Ligue des Champions cette saison avec une qualification des Skyblues à la clé pour le dernier carré, vont s'affronter au cours d'un match amical cet été du côté du Japon. C'est à Tokyo que cette rencontre entre les deux cadors européens va avoir lieu et elle sera à la date du 26 juillet. C'est la J-League, le championnat local du Japon, qui a annoncé cet affrontement, alors qu'une autre affiche mettant aux prises le FC Barcelone au Vissel Kobe a également été dévoilée. Un match particulier pour Andrés Iniesta, joueur du club japonais et qui va retrouver son club de coeur.

City et le Bayern ont rendez-vous cet été

Ce match entre le Barça et le Vissel Kobe aura lieu le 6 juin et il précédera donc cette rencontre entre les Cityzens et les Bavarois. Manchester City disputera d'ailleurs un match trois jours plus tôt dans une première rencontre amicale face aux Marinos de Yokohama au stade National de Tokyo. Bien évidemment, ces rencontres sont surtout mises en place pour un attrait économique plutôt que sportif, même si elles permettent aux joueurs de pouvoir se préparer au mieux à la saison à venir. Le Bayern Munich va aussi affronter Kawasaki Frontale, une équipe du championnat Japonais, se frottant donc à une équipe locale comme Manchester City.