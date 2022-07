Après trois victoires, Manchester United a dû se contenter, samedi, d'un nul face à Aston Villa. A l'occasion d'un quatrième match de préparation estivale, les Red Devils d'Erik ten Hag ont été rejoints par leurs "collègues" de Premier League (2-2).Sur une pelouse de Perth (Australie) maltraitée par de fortes pluies, ManU a mené grâce à Sancho (25eme) et Cash (csc, 42eme). Les Villans managés par Steven Gerrard ont recollé avec des buts de Bailey (49eme) et Chambers (90eme+3).Les anciens de l'OM, Boubakar Kamara (titulaire) et Morgan Sanson (entré peu après l'heure de jeu), ont joué côté Birmingham. Raphaël Varane, lui, a rejoué pour Manchester United. L'international français, blessé après le premier match amical, a remplacé Lindelöf à la 67eme minute.