Amical: Man City fait le show à Hong-Kong

Au sortir du Premier League Asia Trophy disputé en Chine, Manchester City a pris la direction de Hong-Kong pour la suite de sa préparation estivale. Et ce mercredi, face à Kitchee, un bien modeste adversaire pour les champions d'Angleterre, la troupe de Josep Guardiola a assuré le spectacle et la victoire (6-1).

David Silva (14e), Leroy Sané par deux fois (40e et 55e), Raheem Sterling (43e), l'Espagnol Nabil Touaizi (80e) et l'un de ses compatriotes, Iker Pozo (88e) ont fait trembler les filets adverses. A noter que le Français Aymeric Laporte était titulaire et a passé un peu plus d'une heure sur la pelouse avant de laisser sa place.