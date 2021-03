Allemagne : Klopp futur sélectionneur ? Il répond

Mannschaft depuis le 1er août 2006. Contesté ces derniers mois, le technicien allemand a justifié sa décision de quitter son poste à un an de la fin de son contrat. "Je prends cette étape très consciemment, plein de fierté et d'énorme gratitude, mais en même temps je continue d'être très motivé en ce qui concerne le prochain tournoi du championnat d'Europe."

"Quand vous signez un contrat, vous devez vous y tenir"



🗣 "If I'm available for the job of German national coach in the summer? No."

Jurgen Klopp when asked about a potential link to the German head coach role after Joachim Low announced he is leaving pic.twitter.com/eBOJARPOZU



— Football Daily (@footballdaily) March 9, 2021

Après l'Euro 2021 , l'Allemagne devra se passer de Joachim Löw, sélectionneur de la Très rapidement, il a été question de son successeur et le nom de Jürgen Klopp, coach de Liverpool, a émergé. Le vainqueur de la Ligue des Champions et de la Premier League avec les Reds a répondu, ce mardi en conférence de presse, alors qu'il affrontera Leipzig, mercredi soir en huitièmes de finale retour (victoire à l'aller 0-2). Et visiblement, ce n'est pas encore pour tout de suite."Si vous voulez savoir si je suis disponible pour le poste de sélectionneur cet été, la réponse est non. 'Jogi' Löw a fait un incroyable travail pendant toutes ses années. Il est celui qui a occupé le poste pendant le plus longtemps et avec le plus de succès. Je comprends son envie de terminer avec l'Euro puis de passer le relai. Ensuite, un nouveau sélectionneur sera nommé et je suis sûr que la Fédération allemande fera le bon choix car il y a de très bons entraîneurs en Allemagne., a commenté Klopp.