Alerte red, Liverpool ne sait plus marquer !

Pour la première fois depuis mars 2005, Liverpool n'a pas réussi à marquer lors de trois matches consécutifs de Premier League, après le nul 0-0 concédé ce dimanche lors du derby d'Angleterre contre le rival de Manchester United. Les coéquipiers de Sadio Mané ont entamé la rencontre avec trois points de retard sur United, premier, un écart toujours d'actualité après qu'aucune des deux équipes n'ait réussi à altérer le tableau de marque durant le choc de ce dimanche. Les hommes de Klopp sont désormais les troisièmes champions en titre à ne pas avoir marqué lors de trois sorties de rang (après Arsenal en 1998-99 et Leicester en 2016-17). Liverpool n'a plus gagné depuis quatre rencontres de Premier League consécutives et n'a inscrit qu'une seule réalisation au cours de ces matches. Les Merseysiders sont désormais installés à la troisième place du classement de PL après 18 journées, avec une longueur de retard sur Leicester, deuxième, après la victoire 2-0 des Foxes sur Southampton, samedi.