Aguero demande « plus de temps »

Alors qu’il a effectué son retour à la compétition depuis presque un mois suite à une blessure au genou, Sergio Aguero n’est actuellement que l’ombre de lui-même. L’avant-centre argentin ne joue que des bribes de match et est toujours en quête de sa première réalisation de l’exercice en Premier League. Le week-end dernier, il n’était par ailleurs même pas dans le groupe de Manchester City pour le derby face à United.

Aguero ne baisse pas les bras

Le meilleur buteur de l’histoire des Sky Blues vient de s’exprimer par rapport à son état de forme. Et, il reconnait volontiers qu’il ne se trouve pas dans les meilleures conditions physiques. «C’est difficile, a admis l’Argentin à The Sun. Parfois, mon genou est bon, parfois un peu mauvais. Je fais tout pour aider le personnel physio et médical à ce qu’il y ait des progrès ».

Tout en avouant être dans le dur, « El Kun » ne se décourage pas et reste certain de pouvoir retrouver progressivement son niveau optimal : « J'ai besoin d'un peu de temps mais j’ai repris cette semaine et j'espère être à mon meilleur. Maintenant, j’ai besoin de temps, mais c’est une longue saison ». Pour rappel, il sera en fin de contrat à l’issue de l’exercice en cours et aucune prolongation n’a encore été évoquée.