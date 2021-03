Aguero de retour, City corrige Fulham / Premier League (J28)

Le match des extrêmes. Manchester City, leader incontesté de la Premier League avec 68 unités, se rendait à Fulham, chez le promu qui culmine à la 18e place. Défait lors du derby mancunien pour un revers qui avait mis fin à une série de de 21 matches sans défaite, City s'était vengé sur Southamtpon ( 5-2) et avait l'ambition de poursuivre sa marche en avant face aux Cottagers ce samedi. Mission accomplie malgré une première période dénuée de buts, mais pas d'occasions, alors qu'Alphonse Areola a brillé sur deux opportunités franches signées Ferran Torres et Bernardo Silva. 0-0, le score au repos avec des locaux solides et solidaires, qui allaient néanmoins s'écrouler dans le second acte face aux assauts citiziens.

La causerie de Guardiola était certainement inspirante au repos, puisque dès le retour des vestiaires, sur un coup franc botté par João Cancelo, John Stones reprenait victorieusement du pied droit pour enfin battre Areola et accessoirement, ouvrir le score (47e). Dix minutes plus tard, City breakait suite à une mésentente entre les défenseurs des Cottagers Ivan Cavaleiro et Joachim Andersen. Gabriel Jesus en profitait pour se jouer d'Areola et permettre aux Mancuniens de prendre leur envol. City allait définitivement s'échapper à l'heure de jeu. Tosin Adarabioyo faisait faute dans sa surface sur Ferran Torres et c'est Sergio Aguero, d'une frappe précise du pied droit, qui scellait le destin du match. L'Argentin n'avait plus marqué depuis plus d'un an (le 21 janvier 2020). Le match allait s'achever sur ce score en faveur des Skyblues qui continuent leur marche tranquille vers le titre (3-0).