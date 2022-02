Affaire Zouma : une nouvelle sanction tombe

Pensionnaire de Dagenham & Redbridge FC, modeste club anglais évoluant en 5e division, Yoan Zouma a également été sanctionné par sa direction. Auteur de la vidéo relayée par le tabloïd The Sun, dans laquelle on peut voir le défenseur international français maltraiter ses chats, Yoan Zouma a été suspendu jusqu'à nouvel ordre par son club.

« Yoan a été contacté cette semaine par la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, une association caritative pour la prévention contre la cruauté envers les animaux, NDLR) pour les aider dans leur enquête et coopère pleinement avec eux, peut-on lire dans un communiqué officiel publié ce jeudi soir. Cependant, le Dagenham & Redbridge FC tient à réitérer qu'il condamne toute forme de cruauté envers les animaux et comprend parfaitement la réaction de nombre de ses supporters. Le Club a donc décidé que, jusqu'à ce que la RSPCA ait terminé ses enquêtes, Yoan ne jouera pour Dagenham & Redbridge dans aucun match de compétition. »