Affaire Zouma : La date du procès est connue

Cela fait plus de deux mois et les supporters n'ont toujours pas oublié. Début février, Kurt Zouma était sous le feu des projecteurs après la publication d'une vidéo le montrant frapper son chat. Depuis ce jour, les fans de West Ham continuent de le huer à chaque rencontre au Stade Olympique de Londres.



On ne sait pas si la situation se tassera une fois le procès passé mais l'ancien Stéphanois sera bientôt fixé sur son sort. D'après le journal The Athletic, Kurt Zouma comparaîtra en première instance devant le tribunal de Barkingside dans un peu plus d'un mois, le 24 mai prochain. Et plus qu'une défiance continuelle de ses supporters, le défenseur de 27 ans risque surtout jusqu'à 5 ans d'emprisonnement selon la législation britannique.





Un titre européen six jours avant le procès ?





Le choix de cette date n'est peut-être pas anodin puisqu'il permettrait à l'ancien joueur de Chelsea de disputer une éventuelle finale de coupe d'Europe six jours avant, en l'occurrence celle de Ligue Europa prévue à Séville le 18 mai, que West Ham atteindra s'il domine Francfort en demi-finales.



Pour rappel, en plus de sanctions financières de la part de West Ham, Kurt Zouma avait été lâché par l'un de ses principaux sponsors en février dernier. Il n'avait pas été appelé, non plus, par Didier Deschamps lors de la session de matches amicaux en mars.