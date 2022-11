Affaire CR7 : ManUtd va contre-attaquer !

Le Portugais avait déclaré, dans une interview accordée au présentateur anglais Piers Morgan et diffusée en plusieurs parties à partir de dimanche, qu'il "n'a aucun respect" pour son entraîneur Erik ten Hag. Il s'est aussi montré très critique avec les dirigeants du club. "Manchester United a enclenché ce matin une série de mesures appropriées en réponse à l'interview récente de Cristiano Ronaldo", a déclaré le club dans un communiqué, ajoutant qu'il ne ferait "pas de déclarations supplémentaires jusqu'à la fin de cette procédure". Le quintuple ballon d'or avait été suspendu par son club lors de la rencontre contre Chelsea le 22 octobre, après avoir refusé d'entrer en jeu en cours de match contre Tottenham le 19 octobre.

Cristiano Ronaldo est revenu sur cet épisode dans son interview. "Je pense qu'il (Erik ten Hag) l'a fait exprès. Je me suis senti provoqué. Je n'ai aucun respect pour lui car il ne montre aucun respect pour moi." Depuis son retour à Manchester United, Ronaldo ne joue pas un rôle de premier plan sous la direction d'Erik ten Hag, auteur d'un seul but en championnat cette saison. Le club, même pas qualifié en Ligue des champions et en difficulté en début de saison, a connu ses meilleurs résultats quand le Portugais était sur le banc. Ses déclarations mettent en péril son futur dans le club alors que le Portugais avait fait part de son souhait d'y jouer jusqu'à ses 40 ans.