Adebayor : « Mourinho, le plus grand coach de l'histoire »

Qui est le meilleur entraîneur de l'histoire du football ? Emmanuel Adebayor a visiblement une idée bien précise sur la question. Interrogé sur le sujet par AS, l'attaquant togolais de 36 ans ne répond pas Pep Guardiola ou Arsène Wenger, sous les ordres duquel il passa trois saisons à Arsenal, mais José Mourinho, responsable de son passage au Real, en prêt de Manchester City, lors de l'exercice 2010-2011. Six mois fastes durant lesquels l'ancien Messin et Monégasque s'adjugea la Copa del Rey et marqua 8 buts (dont 5 en Liga et 2 en Ligue des Champions) en 22 apparitions.

« Mon seul trophée, c'était avec lui »

« J'adore Mourinho, nous avons eu une excellente relation de travail. C'est lui qui m'a fait venir au Real Madrid, même si ce n'était pas facile pour lui de trouver une place pour moi dans l'équipe », rappelle Emmanuel Adebayor dans les colonnes du quotidien sportif, avant de rendre un hommage sans réserve au technicien portugais. « Le seul trophée que j'ai remporté dans ma carrière, c'était à Madrid avec lui. Il est maintenant à Tottenham (où Adebayor passa auss, de 2011 à 2015, ndlr) et je lui souhaite bonne chance. Mourinho est le plus grand coach de l'histoire. » Un éloge qui a dû faire chaud au cœur du "Special One".