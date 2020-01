Adama Traoré ne fait même pas de musculation !

Adama Traoré completed 15 take-ons against Watford, the most recorded in a single Premier League game since Opta began collecting such data in 2006/07 season.



An absolutely bonkers ball-carrier. 🔥 pic.twitter.com/dXzgZ6rrE2

— Squawka Football (@Squawka) January 1, 2020

C’est la révélation de la première partie de saison de Premier League. Auteur de quatre buts et d’autant de passes décisives en championnat, Adama Traoré (23 ans), nommé pour le trophée du joueur du mois, a marqué les esprits avec Wolverhampton, septième du classement avant de recevoir Manchester United samedi après-midi (18h30). Notamment en raison de son impressionnante pointe de vitesse et de sa musculature qui l’est tout autant. Si ce n’est plus…Benjamin Mendy ne dira pas le contraire, lui qui s’est fait balancer comme un vulgaire fétu de paille par le joueur formé au FC Barcelone, qui a ensuite délivré une passe décisive à Raul Jimenez le 27 décembre dernier sur l’égalisation des Wolves, finalement vainqueurs 3-2 de Manchester City. Un physique de body-builder qui n’aurait rien à voir avec de longues séances de musculation, jure Traoré dans un entretien accordé à La Sexta."Je ne fais pas de pompes ou de musculation, a-t-il ainsi assuré. C’est difficile à croire mais je ne fais rien de tout cela. C’est génétique. Je fais des exercices mais pas trop non plus parce que je prends de la masse musculaire très vite." Mais celui qui a effectué ses grands débuts en Liga, en remplaçant Neymar, à l’âge de 17 ans, sans parvenir ensuite à s’imposer au sein du club catalan, ne se repose pas que sur son physique.Mercredi, lors de la défaite de son équipe à Watford (2-1), il est entré dans l’histoire de la Premier League. Car il est devenu à cette occasion le joueur à réussir le plus de dribbles (15) dans un match du championnat anglais, depuis qu’ils sont comptabilisés. Ce qui, là encore, ne passe pas inaperçu. De quoi lui permettre d’imaginer bientôt rejoindre un club plus huppé ? Traoré, né en Espagne de parents maliens, n’exclut pas de s’engager un jour avec le Real Madrid, éternel rival de son club formateur, mais a d’abord un objectif : "Devenir l’un des meilleurs en Angleterre."