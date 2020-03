ACITYUNITED : quand Manchester Utd et City s'associent contre le coronavirus

Rivaux sur le terrain, les deux clubs de Manchester ont décidé d'unir leurs efforts pour une noble cause. Manchester United et City ont fait un joli don aux banques alimentaires de la ville pour tenter d'aider dans la lutte contre le coronavirus. Si les principaux supermarchés restent ouverts en Angleterre, une éventuelle pénurie d'approvisionnement est redoutée dans les semaines à venir. Chacun des deux clubs mythiques a offert une participation de l'ordre de 50 000 livres sterling au Trussel Trust. Cette organisation fournit plusieurs milliers de banques alimentaires dans le pays, dont 19 dans la région de Manchester.

Manchester City and Manchester United have donated a combined £100,000 to help food banks in Greater Manchester meet increased demand from vulnerable people as a result of the coronavirus (COVID-19) pandemic 💙https://t.co/J4R6ao5nNy

