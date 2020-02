Accroché par Burnley, Arsenal reste à l’arrêt / Premier League (J23)

Décidément, Arsenal n’y arrive toujours pas le championnat anglais. Ce dimanche, les Gunners ont encore été contraints à un partage de points sur la scène nationale. C’est leur troisième de suite et ce résultat les relègue à dix points de la quatrième place du classement. A Turf Moor, face à l’accrocheuse formation de Burnley, les hommes de Mikel Arteta n’ont même pas été capables de trouver le chemin des filets. En 90 minutes, ils n’ont cadré que deux de leurs tentatives, ce qui en dit long sur les difficultés qu’ils ont en ce moment à se montrer efficients.

Aubameyang aurait pu libérer les Gunners

Les Londoniens ont attendu la dernière demi-heure de la partie pour pousser intensément et mettre la pression sur la défense des Clarets. Un réveil tardif, mais qui aurait pu tout de même porter ses fruits. A la 76eme minute, Pierre-Emerick Aubameyang a raté de peu le cadre d’une reprise de la tête. Et, six minutes plus tard, c’est Alexandre Lacazette qui a loupé le coche, avec une reprise trop molle alors qu’il était en position idéale pour conclure.



Arsenal a manqué de l’emporter, mais aurait aussi très bien pu céder vers la fin. A la 79eme minute, les visiteurs ont tremblé lorsque Jay Rodriguez est venu placer une reprise sur la transversale. Le ballon a ensuite rebondi sur la ligne, et tous les fans des Londoniens ont alors retenu leur souffle. La Goal-Line technology n’a finalement pas retenti et Arsenal a pu se contenter d’un nul à défaut d’avoir assuré le plein de points.