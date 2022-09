Gabriel Martinelli a marqué trois fois en cinq matchs alors que les Gunners se sont hissés en tête de la Premier League, avec un point de plus que Manchester City et un match de plus que les champions en titre. Le jeune Brésilien, qui est l'attaquant de champ le plus utilisé cette saison, a été remplacé huit fois et onze fois la saison dernière. L'AC Milan était prêt à bondir en cas de départ de Rafael Leao à Chelsea. Les Blues ont finalement renoncé à l'ancien Lillois et ont signé Pierre-Emerick Aubameyang pour 12 millions d'euros en provenance de Barcelone. Et Arteta est heureux que Martinelli soit resté.

Frapper à la porte de l'entraîneur

"Quand il ne jouait pas, il était tout le temps dans mon bureau, et à chaque fois il me montrait sur le terrain à quel point j'avais tort", a déclaré le tacticien espagnol au Times à propos de son jeune Brésilien. "C'était juste un garçon triste. Il aime tellement ce qu'il fait, il est tellement désireux de faire tout ce qu'il faut pour qu'il joue qu'il est là tout le temps, vous poussant et vous donnant les bonnes raisons, de la bonne manière, pour lui donner plus de minutes."