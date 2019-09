A dix, Arsenal renverse Aston Villa

Arsenal s'en est sorti. Dimanche après-midi, les Gunners ont réussi à s'imposer à domicile face à Aston Villa (3-2, 6e j. de Premier League) et ce alors qu'ils ont été menés deux fois en évoluant à dix contre onze pendant 50 bonnes minutes.

Malgré les buts de McGinn (20e) et Wesley (60e), et aussi l'exclusion de Maitland-Niles (41e), donc, la troupe d'Unai Emery a su renverser la vapeur avec des réalisations signées Pépé (59e, sur penalty), Chambers (81e) et Aubameyang (84e).

Au classement, cette victoire permet à Arsenal de passer quatrième, toujours à sept points de Liverpool (1er) et à deux de Manchester City (2e). Les Londoniens possèdent en revanche trois points d'avance sur Tottenham (7e), Manchester United (9e) et Chelsea (11e).